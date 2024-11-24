Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Kar Engeli Aşıldı, Hastaya Ulaşım Sağlandı

Sinop'ta Kar Engeli Aşıldı, Hastaya Ulaşım Sağlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir vatandaşın aniden fenalaşması üzerine sağlık ekipleri karla kapanan köy yolunu açarak hastaya ulaştı. İl Özel İdaresi'nin hızlı müdahalesi sayesinde sağlık hizmetleri sağlandı.

Sinop'un Boyabat ilçesi Darıözü köyünde rahatsızlanan bir vatandaş, karla kapanan yolun İl Özel İdaresi ekiplerince açılmasıyla sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Olay, Boyabat'a bağlı Darıözü köyü Elmacık yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan bir vatandaş aniden fenalaştı. Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapalı olması ekiplerin bölgeye ulaşmasını engelledi.

Durumun İl Özel İdaresi ekiplerine bildirilmesi üzerine, karla mücadele ekipleri kısa sürede yol açma çalışmalarına başladı. Zorlu çalışmaların ardından sağlık ekipleri hastaya ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hasta, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan

 10 ilimizde eğitime kar engeli

10 ilimizde eğitime kar engeli
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok

"Türkiye'den başka rotaya ihtiyacımız yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Immobile neden yok? Beşiktaş-Göztepe maçında Immabile neden oynamıyor, sakat mı? Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri! BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Göztepe maçı HD, şifresiz izleme linki! 25 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Nevşehir'de okullar tatil mi edildi? Niğde'de okullar tatil mi? 25 Kasım Niğde'de okullar tatil mi edildi? Adana'da okullar tatil mi? 25 Kasım Adana'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.