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Sinop'ta İyilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında İyilik Buluşması Düzenlendi

Sinop'ta İyilik Haftası Etkinlikleri Kapsamında İyilik Buluşması Düzenlendi
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Sinop'ta 13-20 Mart İyilik Haftası münasebetiyle düzenlenen 'İyilik Buluşması' programında, ihtiyacı olanlara umut olan iyilik önderlerine teşekkür plaketi verildi.

Sinop'ta 13-20 Mart İyilik Haftası münasebetiyle, Türkiye Diyanet Vakfı ve Sinop İl Müftülüğü iş birliği ile "İyilik Buluşması" programı düzenlendi.

Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Mustafa Özarslan, protokol üyeleri, kurum müdürleri, din görevlileri ve davetliler katıldı. Programda, iyiliği hayatının merkezine koymuş, yaşlıların elinden tutmuş, engellilerin hayatını kolaylaştırmış, ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere umut olmuş hamiyetperver Sinopluları temsilen seçilen "iyilik önderleri"ne teşekkür plaketi takdim edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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