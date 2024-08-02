Sinop'ta İran'da şehit olan Hamas Lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan saldırıda şehit olan Hamas Lideri İsmail Haniye için Sinop'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sinop'ta Alaaddin Camisi'nde cuma namazının ardından yoğun katılımla gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami içerisinde ve dışarısında kılınan namaza vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Gıyabi cenaze namazına Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Sinop İl Müftüsü Paşa Pektaş ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP