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Sinop'ta İşçiler Maaş Almadan İnşaatta Eylem Yaptı

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Sinop'un Gelincik Mahallesi'ndeki bir okul inşaatında çalışan işçiler, üç aydır maaş almadıkları iddiasıyla binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop'un Gelincik Mahallesi'ndeki bir okul inşaatında çalışan işçiler, 3 aydır maaşlarını alamadıkları iddiasıyla binanın çatısına çıkarak eylem başlattı.

Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde devam eden bir okul inşaatında çalışan dört işçi, üç aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle çalıştıkları binanın çatısına çıkarak eyleme başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta İşçiler Maaş Almadan İnşaatta Eylem Yaptı
Kaynak: ANKA / Yerel

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