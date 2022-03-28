Sinop'ta iki katlı ev yanarak küle döndü

SİNOP - Sinop'ta iki katlı bir ev, çıkan yangında tamamen kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 05.00 sıralarında Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Gümüşsuyu köyünde meydana geldi. Murat Maden'e ait iki katlı ev bir anda alevlere teslim oldu. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sinop ve Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangından can kaybı yaşanmazken yangının çıkış sebebi elektrik kontağından olduğu tahmin ediliyor.