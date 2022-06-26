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Sinop'ta Hortum Paniği

ANKA - Yerel
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Sinop’un Türkeli ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde denizde hortum oluştu.

MUSTAFA USTA

Sinop'un Türkeli ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde denizde hortum oluştu.

Sinop'un Türkeli ilçesi Kirtozaltı açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi. Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafında çevirdi. Sahil kıyısına kadar ilerleyen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Hortum yaklaşık 10 dakika sürdü karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

ANKA / Yerel

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