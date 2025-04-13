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Sinop'ta Hacı Adaylarına Yönelik Eğitim Semineri Düzenlendi

Sinop'ta Hacı Adaylarına Yönelik Eğitim Semineri Düzenlendi
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Sinop'ta, 2025 yılında hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek hacı adayları için eğitim semineri gerçekleştirildi. Seminere katılan hacı adaylarına, hac ibadetinin önemi, uygulamalı eğitimler ve sağlık konularında bilgiler verildi.

Sinop'ta, 2025 yılında hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik hac ibadeti eğitim semineri gerçekleştirildi.

Kaleyazısı Mehmed Ağa Cami'nde düzenlenen seminere, Sinop'tan kutsal topraklara gitmeye hazırlanan çok sayıda hacı adayı yoğun ilgi gösterdi. Seminerde, İslam aleminin en kutsal buluşma mevsimi olan hac sürecinin başladığı vurgulayandı ve Sinop'tan ilk kafilenin 3 Mayıs 2025 tarihinde kutsal topraklara hareket edeceği duyuruldu. Seminer kapsamında ayrıca uygulamalı eğitim gerçekleştirilerek, ihram giyimi gösterildi ve ihram yasakları hakkında bilgi verildi.

Seminerde ayrıca, hacı adaylarının öncelikle hac hazırlıkları, seyahat ve intikal, hac ibadetinin önemi ve sosyolojik yansımaları, haccın yapılış şekli, Mekke ve Medine'deki ziyaret yerleri ile genel anlamda sağlık konularında da eğitim verildi. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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