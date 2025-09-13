Sinop'ta Grup Yolunda Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde Oymayaka-Kuşçular-Sarmaşık grup yolunda asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Yüklenici firma yetkilileri, sözleşme kapsamında yol çizgisi, trafik levhaları ve korkuluk gibi işaretleme ve güvenlik unsurlarının ilçe özel idaresince yapılacağını belirterek, bu konuda hızlı adım atılması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara da uyarıda bulunan firma yetkilileri, yeni asfalt üzerinde hız yapılmamasını, yolun proje hızının 30 kilometre olduğunu ve sürücülerin dikkatli araç kullanmalarının önem taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, yol güzergahındaki hendek (şarampol) çalışmalarının bu hafta içinde başlayacağı, ayrıca Düzler-Çatak grup yolunda kalan 20 kilometrelik sıcak asfalt seriminin 15-20 gün içerisinde yapılacağı bildirildi. Karabey-Akçabük-Direkli grup yolunda ise yer zemininin çökmesi nedeniyle deforme olan kısımların sıcak asfaltla yenileneceği kaydedildi. - SİNOP