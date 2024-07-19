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Sinop'ta Göç İstatistikleri Açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Sinop'a 2023 yılında 578 kişi göç etti. Sinop'tan ise 707 kişi yurt dışına göç etti. Göç edenlerin cinsiyet dağılımı ve yabancı uyruklu nüfus oranı da belirlendi.

Yurt dışından Sinop'a 578 kişi, Sinop'tan da yurt dışına 707 kişi göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre Sinop'a göç edenlerin sayısı 2022 yılında 520 kişi iken, 2023 yılında 578 kişi oldu. Göç edenlerin yüzde 55,4'ünü erkek, yüzde 44,6'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Sinop'a yurt dışından gelen nüfusun 386'sı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 192'sini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Yabancı uyrukluların alınan göç içerisindeki oranı yüzde 33,2 olarak hesaplandı.

Sinop'tan yurt dışına 707 kişi göç etti

Sinop'tan göç eden kişi sayısı 2022 yılında 572 kişi iken, 2023 yılında 707 kişi oldu. Göç edenlerin yüzde 55,3'ünü erkek, yüzde 44,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Sinop'tan yurt dışına göç eden nüfusun 481'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 226'sını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Yabancı uyrukluların verilen göç içerisindeki oranı yüzde 32,0 olarak hesaplandı.

Sinop 2023 yılında yurt dışından aldığı göç sayısında 81 il arasında 68. sırada yer alırken, yurt dışına en fazla göç veren 72. il konumunda yer aldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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