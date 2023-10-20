Sinop'ta gıyabi cenaze namazı

Sinop'ta cuma namazının ardından, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Alaaddin Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrası kalabalık, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Burada İl Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması yapıldı. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Fatih Özcan, "Bugün içimizin parçalandığı, yüreklerimizin dağlandığı günlerden bir günü daha yaşıyoruz. Terör örgütü İsrail, içinde binlerce kişinin bulunduğu el-Ehli Arab-Babtits Hastanesini bombalayarak tarihin vahşi katliamlarından birini gerçekleştirdi. Bu saldırıda 1000'e yakın kardeşimiz şehit edildi. Rahim olan Rabb'imizden şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. ve Aziyzün Züntikam olan, Kahhar olan Rabb'imizden Siyonistlere bu dünyada şiddetli ve zelil bir azabı tattırmasını niyaz ediyoruz" dedi.

Basın açıklamasına Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde de sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği basın açıklaması öncesi, İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Ardından Merkez Camisi önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Filistin halkına yapmış olduğu zulüm ve saldırılara, ellerinde Türkiye-Filistin bayraklarıyla ve çıkardıkları dövizlerle tepki gösterdi. - SİNOP