Sinop'ta Gençlere Yönelik Sabah Namazı Programı Düzenlendi

Sinop'ta Gençlere Yönelik Sabah Namazı Programı Düzenlendi
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Sinop'ta Alaaddin Camisi'nde düzenlenen sabah namazı programı, gençlere manevi bir atmosfer sunarak toplumsal bağlarını güçlendirdi. Program, il vaizinin sohbetiyle başlayıp namaz ve zikirle devam etti.

Sinop'ta gençlere yönelik düzenlenen sabah namazı programı, manevi atmosferiyle katılımcılara huzur dolu anlar yaşattı.

Alaaddin Camisi'nde gerçekleştirilen program, sabah namazı öncesi il vaizinin sohbetiyle başladı. Gençlerin ilgiyle dinlediği sohbetin ardından cemaatle birlikte sabah namazı kılındı. Namaz sonrası yapılan zikir ve tespihat manevi havayı pekiştirirken, katılımcılara sıcak çorba ikramı yapıldı. Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen program, gençlerin bir araya gelerek dini ve toplumsal bağlarını kuvvetlendirmesine vesile oldu.

Programa katılan ÖNDER Sinop İmam Hatipliler Derneği Başkanı İsmail Aksoy ve Eğitime Destek Platformu Başkanı Yüksel Sandalcı, gençlerin bu tür etkinliklerle hem maneviyatlarını güçlendirdiğini hem de toplumsal birlik duygusunu yaşadıklarını belirterek, benzer buluşmaların devam edeceğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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