Sinop'ta Geleneksel Bektaşağa Panayırı Coşkuyla Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sinop'ta Geleneksel Bektaşağa Panayırı Coşkuyla Başladı
Haber Videosu

Sinop'ta 1946 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Bektaşağa Panayırı, büyük bir katılımla başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde yapılan panayır, hem alışveriş hem de eğlence imkanı sunarak bölgedeki sosyal ve kültürel buluşma noktası haline geldi.

Sinop'ta Geleneksel Bektaşağa Panayırı başladı

SİNOP - Sinop'ta 1946 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Bektaşağa Panayırı başladı.

Kentin önemli bir kültürel mirası haline gelen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bektaşağa Panayırı ve Hıdrellez Şenlikleri, büyük bir katılımla başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak panayır, büyük ilgi görüyor.

Bektaşağa Köyü Muhtarı Ercan Göçğün, yoğun katılım nedeniyle yer kalmadığını ifade ederek, "Panayırımıza yoğun ilgi var. Şu an herkes yer soruyor. Yerimiz olmadığı halde vatandaşlar geleceklerini söylüyor. Herkese gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Panayıra katılan AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ise "Muhtarımızı tebrik ediyoruz. Bu kadar esnafın burada olması önemli. Yoğun bir kalabalık var. İnsanlarımızı bugün ve yarın buraya bekliyoruz. Güzel bir şekilde, tatsızlık olmadan bu kadar kalabalığı bir araya toplamak zor bir durum. İnsanlarımız alışverişlerini yapsınlar, hem de eğlensinler, sonrasında evlerine tatlı bir şekilde dönsünler" diye konuştu.

Panayırda gün boyu alışveriş yapan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan panayır, bölgede sosyal ve kültürel bir buluşma noktası olmayı sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Nihal Candan'ın cenazesinden gergin anlar! Basın mensuplarına hakaret etti

Nihal Candan'ın cenazesinde olay çıktı! Kameralara öfke kustu
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.