Sinop'ta Geleneksel Bektaşağa Panayırı Coşkuyla Başladı

Sinop'ta Geleneksel Bektaşağa Panayırı başladı

SİNOP - Sinop'ta 1946 yılından bu yana düzenlenen geleneksel Bektaşağa Panayırı başladı.

Kentin önemli bir kültürel mirası haline gelen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Bektaşağa Panayırı ve Hıdrellez Şenlikleri, büyük bir katılımla başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak panayır, büyük ilgi görüyor.

Bektaşağa Köyü Muhtarı Ercan Göçğün, yoğun katılım nedeniyle yer kalmadığını ifade ederek, "Panayırımıza yoğun ilgi var. Şu an herkes yer soruyor. Yerimiz olmadığı halde vatandaşlar geleceklerini söylüyor. Herkese gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Panayıra katılan AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ise "Muhtarımızı tebrik ediyoruz. Bu kadar esnafın burada olması önemli. Yoğun bir kalabalık var. İnsanlarımızı bugün ve yarın buraya bekliyoruz. Güzel bir şekilde, tatsızlık olmadan bu kadar kalabalığı bir araya toplamak zor bir durum. İnsanlarımız alışverişlerini yapsınlar, hem de eğlensinler, sonrasında evlerine tatlı bir şekilde dönsünler" diye konuştu.

Panayırda gün boyu alışveriş yapan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan panayır, bölgede sosyal ve kültürel bir buluşma noktası olmayı sürdürdü.