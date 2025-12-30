Haberler

Sinop'ta Fırtına Etkisini Sürdürüyor... Limana Yanaşamayan Gemilerin Bekleyişi Görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta devam eden fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi, limana yanaşamadan açıklarında demirledi. Fırtınanın dinmesi bekleniyor.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta etkisini sürdüren fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi, şehir açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

Sinop'ta etkili olan fırtına nedeniyle yük gemileri limana yanaşamadı. Fırtınanın dinmesini bekleyen gemiler Sinop açıklarında demir attı.

Gemilerin bekleyişi drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Fenerbahçe'den Christopher Nkunku bombası

Fenerbahçe'den şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayacak hamle
Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi

Süper Lig devini yıkan haber Afrika'dan geldi
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi