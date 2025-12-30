Sinop'ta Fırtına Etkisini Sürdürüyor... Limana Yanaşamayan Gemilerin Bekleyişi Görüntülendi
Sinop'ta devam eden fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi, limana yanaşamadan açıklarında demirledi. Fırtınanın dinmesi bekleniyor.
Haber: Mustafa USTA
(SİNOP) - Sinop'ta etkisini sürdüren fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi, şehir açıklarında bekleyişini sürdürüyor.
Sinop'ta etkili olan fırtına nedeniyle yük gemileri limana yanaşamadı. Fırtınanın dinmesini bekleyen gemiler Sinop açıklarında demir attı.
Gemilerin bekleyişi drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: ANKA / Yerel