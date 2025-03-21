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Sinop'ta Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Sinop'ta Filistinliler için gıyabi cenaze namazı
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Sinop'ta, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı ve basın açıklaması yapıldı.

Sinop'ta, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı ve basın açıklaması yapıldı.

Sinop Alaaddin Cami'nde düzenlenen etkinlikte, Filistin'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından, Filistin'e Destek Platformu Sözcüsü Fatih Özcan tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Özcan, İsrail'in ateşkes anlaşmalarına uymayarak saldırılarına devam ettiğini de belirterek, "19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasından sonra da ateşkese uymayarak saldırılarını sürdürdü. Ateşkes süreci içerisinde Gazze'ye defalarca kez saldırı düzenlendi. Son olarak ateşkesi bozan İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. 400'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu" dedi.

Özcan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in zulmüne verdiği desteği eleştirerek, "Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'ye yönelik yaptığı açıklamalarla İsrail zulmüne arka çıkıyor, tarihin gördüğü en barbarca zulümleri işleyen Siyonistlere destek veriyor. ABD, apertheid rejimine verdiği desteği sonlandırmalıdır" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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