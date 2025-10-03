Sinop'ta Filistin'e Destek İçin Kortej Düzenlendi

Sinop'ta balıkçılar ve vatandaşlar, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için tekneleriyle kortej düzenledi.

Sinop Filistin'e Destek Platformu tarafından "Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız" sloganıyla Sinop Limanı'nda başlayan etkinlik, dualarla açıldı.

İskele Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Filistin bayraklarını sallayarak korteje destek verdi, alanda sık sık Filistin lehine sloganlar atıldı ve dualar edildi.

Kortej, limandan hareket ederek Kadınlar Plajı'na uğradı ve Sinop İskelesi'nde sona erdi. Katılımcılar, sosyal medyada da fotoğraf ve videolar paylaşarak dayanışmalarını duyurdu.

Etkinliğe AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Filistin'e Destek Platformu Sinop İl Başkanı Şahin Köstek, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SİNOP