Sinop'ta Evlenmeler Yüzde 4,0, Boşanmalar Yüzde 0,9 Arttı

Sinop'ta 2023 yılında evlenmeler yüzde 4,0, boşanmalar yüzde 0,9 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2023 yılında Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435, boşanan çiftlerin sayısı ise 171 bin 881 oldu.

Sinop'ta ise evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,0 artarak 2023 yılında bin 256 oldu. Kaba evlenme hızı binde 5,58 oldu. Sinop bu oranla kaba evlenme hızı sıralamasında 81 il içerisinde 68. sırada yer aldı. Boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,9 artarak 462 oldu. Kaba boşanma hızı binde 2,05 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkekler için 28,3, kadınlar için 25,8 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,5 yaş olarak gerçekleşti. Bu yaş farkı ile Sinop ortalama ilk evlenme yaş farkının en düşük olduğu 25. il konumunda yer aldı.

2023 yılında boşanmaların yüzde 32,0'si evliliğin ilk 5 yılı içerisinde, yüzde 26,0'sı evlilik süresi 16 yıldan fazla olan çiftler arasında, yüzde 22,9'u evlilik süresi 6-10 yıl arası olan çiftler arasında, yüzde 15,4'ü ise evlilik süresi 11-15 yıl arası olan çiftler arasında gerçekleşti. Evliliklerinin henüz ilk yılı dolmadan boşananların sayısı 17 olurken, toplam boşanma içerisindeki payı yüzde 3,7 oldu.

Sinop'ta 94 boşanma ile kadınlarda boşanmanın en fazla görüldüğü yaş grubu 35-39 olurken, erkeklerde en fazla boşanma 98 adet ile 40-44 yaş grubunda gerçekleşti. - SİNOP