Sinop'ta evi yanan aileye gurbetçi vatandaşlar sahip çıktı

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde 10 Şubat'ta çıkan yangında Kaptan ailesinin yaşadığı müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Evi yanan aileye hayırsever vatandaşlar tarafından 10 bin TL değerinde inşaat malzemesi yardımı yapıldı.

Yangın, Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiyeköy Kuzlu Mahallesi'nde 10 Şubat saat 11.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Kaptan, Serkan Kaptan ve Şükran Kaptan'ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan hane sahibi Aydın Kaptan, "Devletten şuana kadar 3 bin TL kaymakamlık fonundan, 22 bin TL' de AFAD tarafından yardım geldi. Şuana kadar 100 metre beton gitti. 4 ton demir gitti. Aşağı yukarı şuan da 160 bin TL civarı masraf oldu. Duyan dostlarımız maddi ve manevi olarak yardımlarını esirgemiyor sağ olsunlar. Sinop Belediyesi temel demir ihtiyacımızı karşıladı. Ayancık Belediyesi de 32 metre beton ve bir kısım da ev eşyası verdi. Dışarıda çalışan gurbetçi arkadaşlarımıza, dostlarımıza yapmış oldukları yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel