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Sinop'ta Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Sinop'un Erfelek ilçesinde bir evde çıkan yangın, evin tamamen kullanılmaz hale gelmesine yol açtı. Yangın, sabah saatlerinde sobanın alev alması sonucu meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, muhtar yardım için planlar yapıyor.

Sinop'ta ev yangını

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Akçaçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Huriye ve Selahattin İncekara çifti sabah saatlerinde mantar toplamak için evlerinden çıktı. O sırada evdeki sobanın alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İkamette herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yangın sebebiyle ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Akçacam Köyü Muhtarı Yüksel Ayran, "Selahattin amcanın evi yandı. Kendisi mantar toplamaya gitmiş araziye, sobayı yanık bırakarak. Şimdi vatandaşlara barınacak yer ayarlamaya çalışıyoruz. Mevcutta bulunan bir değirmenimiz var. İçerisinde eşya var mı yok mu bilmiyoruz ama yoksa da AFAD'la, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın destekleriyle döşeyip planlamayı düşünüyoruz. Ancak kendi fikirlerini de aldıktan sonra bunu yapacağız. Bu konuda Sayın Valimizle birebir görüşmeyi düşünüyoruz. Yardım talebinde bulunacağız. İlk hedefimiz böyle durumlarda vatandaşlarımız için barınacak yerimiz olması içindi. O yüzden de zaten bir bina yapmıştık ama daha bina yapım aşamasında olduğu için onu tam organize edemedik. İkinci planlamamız da bir tane misafirhane yapmayı düşünüyoruz. Orada da vatandaşlarımıza böyle durumlarda yararlanmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Sinop'ta Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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