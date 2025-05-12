Sinop'ta Engelliler Haftası Kutlandı

Sinop'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında, eski otogar mevkisinden başlayan yürüyüşte katılımcılar bando eşliğinde pankartlar taşıyarak Hükümet Meydanı'na yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şube Başkanı Murat Karagülmez günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Karagülmez konuşmasında, Engelliler Haftası'nın yalnızca Türkiye'de değil, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde de kutlandığını belirterek, "Hafta boyunca engellilerin sorunları gündeme getirilir, topluma kazandırılmaları konusunda farkındalık oluşturulur. Engelliler toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Onlara acıma değil, sevgi ve anlayışla yaklaşmalıyız" dedi.

Karagülmez ayrıca, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini engelli bireylerin oluşturduğunu, Türkiye'de ise bu sayının 5 milyonu aştığını ve engellilik konusunun dolaylı olarak 35 milyona yakın insanı ilgilendirdiğini ifade etti. - SİNOP