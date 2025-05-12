Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

Sinop'ta Engelliler Haftası Kutlandı

Sinop'ta Engelliler Haftası Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Hükümet Meydanı'na kadar yürüyerek çelenk sundu ve engellilerin hakları hakkında farkındalık oluşturuldu.

Sinop'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında, eski otogar mevkisinden başlayan yürüyüşte katılımcılar bando eşliğinde pankartlar taşıyarak Hükümet Meydanı'na yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şube Başkanı Murat Karagülmez günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Karagülmez konuşmasında, Engelliler Haftası'nın yalnızca Türkiye'de değil, Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerde de kutlandığını belirterek, "Hafta boyunca engellilerin sorunları gündeme getirilir, topluma kazandırılmaları konusunda farkındalık oluşturulur. Engelliler toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Onlara acıma değil, sevgi ve anlayışla yaklaşmalıyız" dedi.

Karagülmez ayrıca, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini engelli bireylerin oluşturduğunu, Türkiye'de ise bu sayının 5 milyonu aştığını ve engellilik konusunun dolaylı olarak 35 milyona yakın insanı ilgilendirdiğini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Korkutan bir deprem daha! Sarsıntı birçok ilimizde hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.