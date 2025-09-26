Sinop'ta Emniyet Personeline Yangın Söndürme Tatbikatı

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, ilk müdahale süreci, yangın tüpü kullanımı ve yangına yaklaşma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. İtfaiye ekipleri, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın söndürme cihazlarının doğru ve etkin kullanımı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Tatbikatın sonunda, yangın tüpü ile hedefe müdahale uygulamaları gerçekleştirilerek personele birebir pratik imkanı sunuldu. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür tatbikatların düzenli olarak gerçekleştirileceğini, hem personelin güvenliğini artırmak hem de acil durumlara karşı bilinç düzeyini yükseltmek istediklerini belirtti. - SİNOP