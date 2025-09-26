Haberler

Sinop'ta Emniyet Personeline Yangın Söndürme Tatbikatı

Sinop'ta Emniyet Personeline Yangın Söndürme Tatbikatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik yapılan tatbikatta yangın söndürme teknikleri ve yangına müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. İtfaiye ekipleri, yangın tüpü kullanımı üzerine detaylı bilgiler verdi.

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından emniyet personelinin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, ilk müdahale süreci, yangın tüpü kullanımı ve yangına yaklaşma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. İtfaiye ekipleri, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın söndürme cihazlarının doğru ve etkin kullanımı hakkında detaylı bilgiler verdi.

Tatbikatın sonunda, yangın tüpü ile hedefe müdahale uygulamaları gerçekleştirilerek personele birebir pratik imkanı sunuldu. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür tatbikatların düzenli olarak gerçekleştirileceğini, hem personelin güvenliğini artırmak hem de acil durumlara karşı bilinç düzeyini yükseltmek istediklerini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRuth:

Kripto ticareti her zaman riskli olmuştur, ancak Limudia'nın stratejisiyle bu tam bir aydınlanma oldu. İlk yatırımım önemli ölçüde artarak 304 bin dolara ve ilk kârlı çekimimi gerçekleştirdim bile. Kriptoda başarı arıyorsanız, Telegram'da (@mudiatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takım arkadaşını tokatladı! Herkesin özür beklediği Caner'in maçtan sonra yaptığına bakın

Herkes özür beklerken maçtan sonra yaptığına bakın
Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi

Fenerbahçe'de Volkan sürprizi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.