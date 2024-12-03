Sinop'ta Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Sinop'ta, Emir Gazi Tayboğa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Sinop Emir Gazi Tayboğa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfında gerçekleştirilen programda, sınıf öğretmenleri, alan öğretmenleri ve okul idarecileri bir araya gelerek farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Sinop Emir Gazi Tayboğa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Alptekin, etkinlikte yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün anlam ve önemine değinerek engelli bireylerin toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunlara dikkat çekerek, "Bugün burada olmak, öğrencilerimizle bu anlamlı günü paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. 3 Aralık, sadece bir farkındalık günü değil, aynı zamanda hepimize bir sorumluluk yükleyen önemli bir tarih. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında karşılaştıkları zorlukları anlayabilmek ve bu zorlukları ortadan kaldırabilmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bugün vesilesiyle bu farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Alptekin, engellilerin sadece belirli günlerde değil, her gün hatırlanması ve hak ettikleri değeri görmesi gerektiğini söyleyerek, "Daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada hep birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum ve tüm engelli bireylerimizin Dünya Engelliler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Umuyorum ki, engellerin olmadığı bir geleceği hep birlikte inşa edebiliriz" diye konuştu.

Program, öğrencilerle birlikte pasta kesilmesiyle sona erdi. - SİNOP