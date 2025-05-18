Sinop'ta Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sinop'ta Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağış, ulaşımda güçlük yaratırken, mahalle sakinleri altyapı yetersizliğinden şikayetçi. Yıldız Mahallesi'nde su taşkınları sorun yaratıyor.

Sinop'ta dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde şiddetli dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan şiddetli dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin bazı mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı. Özellikle Yıldız Mahallesi'nde su taşkınları etkili oldu.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, her yağışta aynı manzarayla karşılaştıklarını belirterek, bu duruma kalıcı bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Mahalle sakinleri, altyapının yetersiz olduğunu ve sorunlara yol açtığını iddia etti.

Öte yandan, bölgede çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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