Sinop'ta Doğa ve Tarım Alanlarını Tehdit Eden Yasa Teklifine Tepki

Haber : Mustafa USTA

(SİNOP) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Sinop Dönem Sözcüsü Berker Şahin, "Biliyorsunuz ki enerji ve maden faaliyetleriyle ilgili ÇED süreçleri ve izin süreçleri var. Bunlar bunları çok daha kolaylaştıran bir yasa. Cumhurbaşkanlığı eliyle merkezi bir komisyon tarafından izin verilebilmesini içeriyor bu yasa" dedi.

Sinop'ta Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri, KESK Sinop Şubeler Platformu ve Tarım Orkam-Sen Sinop Şubesi, doğa ve tarım alanlarını tehdit eden yasa teklifine karşı bir basın açıklaması yaptı. Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya gelen platform bileşenleri "Toprağıma, suyuma, ormanıma dokunma", "AKP elini zeytinlerden çek", "Nükleere inat yaşasın hayat" sloganları attı.

"Cumhurbaşkanlığı eliyle merkezi bir komisyon tarafından izin verilebilmesini içeriyor bu yasa"

Basın açıklamasından sonra ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan KESK Sinop Dönem Sözcüsü Berker Şahin, şöyle konuştu:

"Bu bir kanun teklifi, torba yasa aslında. Ama bizim burada özellikle ilgilendiğimiz konu zeytinlik alanların enerji ve maden faaliyetlerine açılmasıyla ilgili kısmı. Bu şunu getiriyor. Biliyorsunuz ki, enerji ve maden faaliyetleriyle ilgili ÇED süreçleri ve izin süreçleri var. Bunlar bunları çok daha kolaylaştıran bir yasa. Ne oluyor? Cumhurbaşkanlığı eliyle merkezi bir komisyon tarafından izin verilebilmesini içeriyor bu yasa. Daha önceden nasıl oluyordu? Daha önceden izinle ilgili, ÇED'le ilgili yerel süreçler geçiliyordu, meslek odaları gibi bilimsel örgütler işin içindeydi. Bunların hepsini ortadan kaldırıp tek elden bunlara izin vermeyi içeriyor aslında.

Bu konuda hükümet yetkililerin tavrı belli. O yüzden ben daha çok meclisteki vekillerimize seslenmek istiyorum. Bu yasa tasarısına onay vermek, bu katliama ortak olmaktır. Zeytini sadece bir ağaç olarak göremeyiz. Çünkü, bu bir ekosistem. Orman dediğimiz şey bir ekosistem. 50 yılda 100 yılda anca oluşabiliyor. Bu yeraltı sularıyla, yaban hayatıyla, börtüsüyle, böceğiyle, kurdu ve kuşuyla bütün bir sistem. Bunu bir yerden bir yere taşımak mümkün değil. Ben meclis üyelerinden vicdanlarının sesini dinlemelerini, doğanın talan edilmesine izin vermemelerini istiyorum."