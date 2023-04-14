Sinop'ta Derme Çatma Evde Yaşayan Vatandaş: "Evin Çevresi Hep Açık, Rüzgar Geliyor"

Sinop’ın Fidanlık köyünde duvarları çatlak ve yer yer dökülmeler olan evde yaşayan İlhan Kömçü, yetkililerden yardım istedi. Kömçü, "Evde elektrik sorunu var. Bazı ışıklar yanmıyor. Evin çevresi hep açık. Rüzgar geliyor. Evi doğru yapmamışlar. Daha önce evin üstü de yıkılmıştı. Bir gece biz evde yatarken gürültü olmuştu. Tavan göçtü. Biz evden çıktık 1 ay dışarıda yattık" dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop'ın Fidanlık köyünde duvarları çatlak ve yer yer dökülmeler olan evde yaşayan İlhan Kömçü, yetkililerden yardım istedi. Kömçü, "Evde elektrik sorunu var. Bazı ışıklar yanmıyor. Evin çevresi hep açık. Rüzgar geliyor. Evi doğru yapmamışlar. Daha önce evin üstü de yıkılmıştı. Bir gece biz evde yatarken gürültü olmuştu. Tavan göçtü. Biz evden çıktık 1 ay dışarıda yattık" dedi.

Sinop merkeze bağlı Fidanlık köyü Çoban Mahallesi'nde derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veren ve eşi vefat ettikten sonra 7 çocuğuyla kalan İlhan Kömçü (66), mağduriyetini dile getirerek vatandaşlara ve yetkililere seslendi. Kömçü, şunları söyledi:

"1 AY DIŞARIDA YATTIK"

"Bu evin tadilat yapılması gerekiyor. Evin durumu çok sakat. Biz vatandaşların yardımlarıyla ayakta duruyoruz. Bize onlar destek veriyor. Ayağımın lastiklerine, kızımın çizmesine varana kadar amcamın oğlu var, hanımı öteberi alıvermiş. Oğlana da almışlar. Evde elektrik sorunu var. Bazı ışıklar yanmıyor. Evin çevresi hep açık. Rüzgar geliyor. Evi doğru yapmamışlar. Daha önce evin üstü de yıkılmıştı. Bir gece biz evde yatarken gürültü olmuştu. Tavan göçtü. Biz evden çıktık 1 ay dışarıda yattık. Sonra muhtar ve vatandaşlar para toplayıp evin üstünü yaptırdılar. Hastaneden doktor falan da yardım etmiş. Bana yardım eden olursa isterim."

"DEVLETTEN HİÇ YARDIM GÖRMEDİK"

İlhan Kömçü'nün kızı Gülten Kömçü (38) ise, "Her şeye ihtiyacımız var. Allah razı olsun vatandaşlardan arada yardım geliyor. Devletten hiç yardım görmedik. Evde yatak, yorgan yok. Her şeye ihtiyaç var" dedi.