Sinop'ta Deprem Şehitleri İçin Anma Programı Düzenlendi

Sinop'ta, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi'nde hayatını kaybedenler dualarla yad edildi.

Deprem felaketinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Sinop Müftülüğünce Alaaddin Camisi'nde anma programı düzenlendi. Alaaddin Camisi'nde öğle namazı öncesi düzenlenen anma programına çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra depremde vefat edenler için Mevlid-i Şerif okundu. Program, İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından yapılan dua ile sona erdi. - SİNOP