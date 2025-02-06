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Sinop'ta Deprem Şehitleri İçin Anma Programı Düzenlendi

Sinop'ta Deprem Şehitleri İçin Anma Programı Düzenlendi
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Sinop'ta, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için Alaaddin Camisi'nde düzenlenen anma programında dualar edildi ve Mevlid-i Şerif okundu.

Sinop'ta, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi'nde hayatını kaybedenler dualarla yad edildi.

Deprem felaketinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Sinop Müftülüğünce Alaaddin Camisi'nde anma programı düzenlendi. Alaaddin Camisi'nde öğle namazı öncesi düzenlenen anma programına çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra depremde vefat edenler için Mevlid-i Şerif okundu. Program, İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından yapılan dua ile sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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