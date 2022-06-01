Sinop'ta Denizden "Çöplük" Çıktı - Haberler

MUSTAFA USTA

Sinop Üniversitesi Su Altı Teknolojisi öğrencileri Çevre Haftası dolayısıyla denize girdi ve dip temizliği yaptı. Öğrenciler denizden çuvallar dolu Su çöp çıkardı. Çıkan çöpler su altı kamerasıyla görüntülendi.

Sinop Üniversitesi Su Altı Teknolojisi öğrencisi dalgıçları çuvallarla birlikte denize daldı. Kısa sürede sadece kıyı kesiminden büyük miktarda çöp çıktı.

Sinop Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Öğretim Üyesi Dr. Zafer Karslı, "Çevre bilincini oluşturmak için sıfır atık projesini destek olmak için kısa bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimizde Sinop iç limanında çöpleri toplayacağız. Daha sonra dışarıda insanların dikkatini çekmek için bir süre iskelede sergilenecek ve bu bilinci oluşturmaya çalışacağız" dedi.

Sinop Üniversitesi Su Altı Teknolojisi öğrencisi Engin Ege, "Bugün çevre temizliği ile ilgili dalış yaptık. Ne kadar pis olduğunu gördük. Genellikle alkol şişesi çok çıktı. Camdır, plastik çok bulduk. Onun dışında lastik. İnsanları atmamaları konusunda tembihlersek daha iyi olur" diye konuştu.

Sinoplu vatandaş Ayşegül Gülenç ise "Bugün buraya gezmeye geldim ve tesadüfen gördüm ki çok kötü bir manzara. Hoşuma gitmedi. Çevre kirliliği konusunda ben çok duyarlıyım. Sadece denizlerimiz değil çevre ve piknik alanları da çok kötü durumda. Okulda yeterli eğitimin verilmediğini düşünüyorum ki öyle görünüyor" dedi.

Denizden çıkarılan atıklar Sinop Belediyesi temizlik işçileri tarafından toplandı.

ANKA / Yerel