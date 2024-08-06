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Sinop'ta Camii ve Kur'an Kursu İçin Hayır Çarşısı Düzenlendi

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Sinop'un Türkeli ilçesinde, Türkeli Camii ve Kur'an Kursları Yapma ve Yaşatma Derneği tarafından camii ve kur'an kursu inşaatı için 'Hayır Çarşısı' düzenlendi. Etkinlikte çeşitli ürünler satışa sunularak gelir, inşaat giderlerinde kullanılacak.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Kur'an Kursu binası ve camii inşaatı için "Hayır Çarşısı" düzenlendi.

Türkeli Camii ve Kur'an Kursları Yapma ve Yaşatma Derneği tarafından ilçenin hastane üstü top meydanı mevkiinde yapımı devam eden Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu ve Camii inşaatı giderlerinde kullanılmak üzere "Hayır Çarşısı" organize edildi. Türkeli Merkez Camii önünde yapılan etkinlikte çeşitli yiyecekler, el yapımı ürünler ve ev eşyaları gibi birçok farklı ürün satışa sunuldu. Organizasyonun geliri tamamen camii ve Kur'an kursu inşaatı için kullanılacak. Hayırsever vatandaşlar, etkinlik süresince stantları ziyaret ederek, hem ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de bu anlamlı projeye katkıda bulunabilecekler.

Türkeli Cami ve Kur'an Kursları Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atilla Şentürk, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Hayır Çarşısı, halkımızın büyük desteği ve katkılarıyla düzenleniyor. Cami ve Kur'an kursumuzun inşaatı için gerekli olan finansmanı sağlamak amacıyla bu tür organizasyonlara devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyoruz" dedi.

5 Ağustos'ta başlayan etkinlik, 9 Ağustos'a kadar devam edecek. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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