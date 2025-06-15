Sinop'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

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Sinop'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı
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Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki E.S, arkadaşlarının cankurtarana haber vermesi üzerine kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuk cankurtaran tarafından kurtarıldı.

Sinop Bahçeler Halk plajında, arkadaşlarıyla denize giren 13 yaşındaki E.S, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. E.S.'nin denizde çırpındığını gören arkadaşları durumu cankurtarana haber verdi. Anında müdahele eden cankurtaran, boğulma tehlikesi geçiren E.S.'yi sahile çıkardı.

Denizde bulunduğu sırada su yutan E.S, olay yerine gelen çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
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