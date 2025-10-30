Sinop'ta Boğulma Olayı: 65 Yaşındaki Bülent Karaalioğlu Hayatını Kaybetti

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta denize giren 65 yaşındaki Bülent Karaalioğlu, boğulma sonucu yaşamını yitirdi.

Enver Bahadır Caddesi sahilinde saat 14.15 sıralarında denize giren Karaalioğlu'nun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark edenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Sevk edilen Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri, sudan çıkarttıkları kişinin Bülent Karaalioğlu olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.