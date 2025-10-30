Haberler

Sinop'ta Boğulma Olayı: 65 Yaşındaki Bülent Karaalioğlu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Sinop'ta denize giren 65 yaşındaki Bülent Karaalioğlu, boğulma tehlikesi sonrası yaşamını yitirdi. Olay, Enver Bahadır Caddesi sahilinde meydana geldi. Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri, Karaalioğlu'nu sudan çıkartarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta denize giren 65 yaşındaki Bülent Karaalioğlu, boğulma sonucu yaşamını yitirdi.

Enver Bahadır Caddesi sahilinde saat 14.15 sıralarında denize giren Karaalioğlu'nun boğulma tehlikesi geçirdiğini fark edenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Sevk edilen Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri, sudan çıkarttıkları kişinin Bülent Karaalioğlu olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
