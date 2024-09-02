Sinop'ta bir evin balkonunda korkutan yangın

SİNOP - Sinop'ta bir evin balkonunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 16.30 sıralarında Ada Mahallesi Şahin Sokak'taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan dairenin balkonunda yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangının balkonda bulunan cam kavanozların güneş ışığını yoğunlaştırması sonucu çıktığı öğrenildi.