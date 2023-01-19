Sinop'ta başıboş köpekler genç kıza korku dolu anlar yaşattı Yerel Haberler Sinop'ta başıboş köpekler genç kıza korku dolu anlar yaşattı Başıboş köpeklerin saldırdığı kızın yardımına çevredekiler koştu Sinop'un Boyabat ilçesinde başıboş sokak köpekleri, yoldan geçen genç kıza saldırdı. Sinop'ta başıboş köpekler genç kıza korku dolu anlar yaşattı Başıboş köpeklerin saldırdığı kızın yardımına çevredekiler koştu SİNOP - Sinop'un Boyabat ilçesinde başıboş sokak köpekleri, yoldan geçen genç kıza saldırdı. Panikle çığlık atan kızı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Boyabat'a bağlı Yıldız Mahallesi'nde sokakta gezen başıboş köpek grubu havlayarak yoldan geçen bir genç kızın üzerine koştu. Panikleyen genç önce koşarak uzaklaşmak istemesine rağmen etrafını saran köpeklerden kurtulamadı. Genç kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak köpekleri uzaklaştırdı. Büyük korku yaşayan kız, köpeklerin uzaklaştırılmasından sonra yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Mahalle sakinleri ise bir süredir yaşanan başıboş köpeklere çözüm bulunmasını istiyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Boyabat Sinop Yerel Haberler

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