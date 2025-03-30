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Sinop'ta Balık Çalan Kedi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sinop'ta Balık Çalan Kedi Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Sinop'ta bir kedinin balıkçı tezgahından balık alırken çekilen görüntüleri sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Kedi, gözcülük yaptıktan sonra somon balığını çalarak uzaklaştı.

Sinop'ta balıkçı tezgahından balık alan kedinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Kedinin önce gözcülük yapması daha sonra da etraf sakinleşince tezgahtaki balığı alıp götürmesi izleyenleri güldürdü.

Sinop Tuzcular Caddesi'nde balıkçının tezgahından balık alan kedinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin önce tezgaha yaklaşıp, etraf sakinleşinceye kadar beklemesi, daha sonra da tezgahtan somon balığını alıp götürmesi izleyenleri güldürdü. Kedinin peşine giden balıkçı kediyi bulamadı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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