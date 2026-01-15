Haberler

Sinop'ta bakım hizmetleri kuruluşlarına kalite denetimi

Sinop'taki bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, sunulan hizmetlerin kalite standartlarına uygunluğu değerlendirildi.

Sinop'ta faaliyet gösteren bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarında bakım hizmetleri kalite standartları çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen çalışmalar kapsamında; Sinop Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Gerze Huzurevi ile Sinop Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi denetimden geçirildi. İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak tarafından yerinde yapılan incelemelerde, sunulan bakım, rehabilitasyon ve destek hizmetlerinin Bakanlık tarafından belirlenen kalite standartları ile mevzuata uygunluğu titizlikle değerlendirildi.

Denetimlerin bakım hizmetlerinden yararlanan bireylerin güvenli, sağlıklı ve nitelikli hizmet almasını sağlamak amacıyla periyodik olarak sürdürüleceği ifade edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
