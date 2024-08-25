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Sinop'ta apartmana düşen yıldırım yangına neden oldu

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Sinop kent merkezinde bir apartmanın çatı katına sabah saatlerinde yıldırım düştü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sinop'ta apartmana düşen yıldırım yangına neden oldu

SİNOP - Sinop kent merkezinde bir apartmanın çatı katına sabah saatlerinde yıldırım düştü.

Sinop kent merkezinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu. Gök gürültülü sağanak yağmur sırasında Ada Mahallesi Kartal Sokak'taki bir apartmanın çatı katına yıldırım düştü ve yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Sinop itfaiyesinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, büyük panik yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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