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Sinop'ta anneler uyuşturucu konusunda bilgilendirildi

Sinop'ta anneler uyuşturucu konusunda bilgilendirildi
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Sinop'ta uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde annelere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu farkındalık ve bilgilendirme eğitimi verildi.

Sinop'ta uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde annelere yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu farkındalık ve bilgilendirme eğitimi verildi.

Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" eğitim toplantısında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay ekiplerince uyuşturucu maddelerin zararları, gençlerdeki etkileri ve bu konuda ailelerin alabileceği önlemler üzerine sunumlar yapıldı. Etkinlikte konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, madde bağımlılığının günümüzde birçok toplumun yüz yüze kaldığı yaygın global sorunlardan biri olduğunu belirterek, özellikle annelerin bu mücadelede yanlarında olmasının önemine vurgu yaptı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin başarılı operasyonlarına dikkat çeken Vali Özarslan, "Uyuşturucuyla mücadelede İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'ni çok önemsiyoruz" dedi.

Vali Özarslan, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadelenin yeni bir boyut kazandığını belirtti. NARVAS'ın, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) aracılığıyla gelen narkotik ihbarlarını analiz eden bir yazılım olduğunu ifade etti. Özarslan, "Bu uygulama sayesinde hangi sokaktan, hangi saatte, hangi günlerde ihbarlar geliyor, bunları analiz ediyoruz. Böylece o bölgelere insan kaynağımızı ve araç gereçlerimizi yönlendiriyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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