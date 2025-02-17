Sinop'ta AFAD Gönüllüleri Toplantısı ve Akreditasyon Sistemi Tanıtıldı

Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Destek AFAD Gönüllüleri Toplantısı ve Akreditasyon Sistemi tanıtımı gerçekleştirildi.

Sinop Polisevi'nde gerçekleştirilen toplantıya çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile Destek AFAD Gönüllüleri katıldı. Toplantıda, AFAD Gönüllülük sisteminde kayıtlı Destek AFAD Gönüllülerine, AFAD Başkanlığı'nın çalışmaları ve Uzman AFAD Gönüllülüğü sistemi hakkında bilgi verildi. Ayrıca toplantıda Akreditasyon Sistemi tanıtıldı. Gönüllülerin, bu sistem sayesinde afet anlarında daha hızlı ve verimli bir şekilde görev alabileceği, çeşitli eğitimlere katılarak yetkinliklerini artırabileceği belirtildi. Öte yandan gönüllülerin çeşitli afet görevlerine uygun olarak, belirli kriterler doğrultusunda akredite edilmelerinin sağlanacağı ifade edildi. - SİNOP