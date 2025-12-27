Sinop'ta yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen yangın ve tahliye tatbikatında, personelin acil durumlara karşı hazırlığı test edildi.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) önlemleri kapsamında personelin afet ve acil durumlara karşı farkındalığını artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir yangın tatbikatı düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, hizmet binasında senaryo gereği yangın alarmının çalmasıyla başlayan tatbikatta, bina içerisindeki personel kısa sürede tahliye edildi. Güvenli bölge olarak belirlenen toplanma alanında bir araya gelen personele, yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. - SİNOP