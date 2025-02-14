Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu

TÜSİAD Başkanı, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Devlet Bahçeli taburcu oldu

Devlet Bahçeli taburcu oldu

Sinop'ta 9 Gün Süren Kar Esareti Sona Erdi

Sinop'ta 9 Gün Süren Kar Esareti Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta 9 gün boyunca etkili olan kar yağışı, 278 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İl Özel İdare ekipleri, aralıksız çalışarak tüm yolları yeniden açmayı başardı.

Sinop'ta 9 gün boyunca etkili olan ve toplam 278 köy yolunun ulaşıma kapandığı kar esareti sona erdi.

5 Şubat Çarşamba gecesi başlayan "son yılların en uzun süreli" kar yağışı, ilde hayatı felç etti. 9 gün devam eden yoğun kar nedeniyle toplam 278 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri tarafından 7/24 esasıyla yapılan çalışmalar sonucunda bu sabah itibarıyla kapalı yol kalmadı.

Sinop Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "Başta Özel İdare ekiplerimiz olmak üzere, devletimizin tüm imkanlarıyla köylerde yaşayan hemşehrilerimizin mağdur olmaması için büyük bir fedakarlıkla gece-gündüz demeden çalışan personelimize teşekkür ediyoruz" denildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
img

Bu köye yerleşenlere 380 bin TL verilecek
img

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı kırmızı kart

Kaan Ayhan'dan 1 yıl arayla aynı hareket
Yaptığı iğrençlik zincir markete pahalıya patladı

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
Fenomen Merve Taşkın'dan tepki çeken 14 Şubat teklifi! CİMER'e şikayet yağdı

Cesur pozlarıyla tanınan fenomenden 14 Şubat teklifi! 400 bin TL'ye...
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.