Sinop'ta 9 Gün Süren Kar Esareti Sona Erdi

Sinop'ta 9 gün boyunca etkili olan ve toplam 278 köy yolunun ulaşıma kapandığı kar esareti sona erdi.

5 Şubat Çarşamba gecesi başlayan "son yılların en uzun süreli" kar yağışı, ilde hayatı felç etti. 9 gün devam eden yoğun kar nedeniyle toplam 278 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri tarafından 7/24 esasıyla yapılan çalışmalar sonucunda bu sabah itibarıyla kapalı yol kalmadı.

Sinop Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "Başta Özel İdare ekiplerimiz olmak üzere, devletimizin tüm imkanlarıyla köylerde yaşayan hemşehrilerimizin mağdur olmaması için büyük bir fedakarlıkla gece-gündüz demeden çalışan personelimize teşekkür ediyoruz" denildi. - SİNOP