Sinop'ta 7 Büyükbaş Hayvanı Ölen Vatandaş Devletten Destek Bekliyor - Haberler

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Sinop'ta 7 Büyükbaş Hayvanı Ölen Vatandaş Devletten Destek Bekliyor

ANKA - Yerel
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Sinop’un Abalı köyünde Yaşar Altıntaş’a ait 7 büyükbaş hayvan öldü. Altıntaş, hayvanların zehirlendiğinden şüphe ettiğini belirterek, “Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Biz, bu hayvanları kolay yetiştirmiyoruz. Şu anda telef olan hayvanlardan yaklaşık 200-250 bin lira zarar var” dedi.

MUSTAFA USTA

Sinop'un Abalı köyünde Yaşar Altıntaş'a ait 7 büyükbaş hayvan öldü. Altıntaş, hayvanların zehirlendiğinden şüphe ettiğini belirterek, "Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Biz, bu hayvanları kolay yetiştirmiyoruz. Şu anda telef olan hayvanlardan yaklaşık 200-250 bin lira zarar var" dedi.

Sinop'un merkeze bağlı Abalı köyünde, Yaşar Altıntaş'a ait 7 büyükbaş hayvan, 12 Temmuz'da öldü. Hayvanların zehirlendiğinden şüphe ediliyor.

"BİZ BU HAYVANLARI KOLAY YETİŞTİRMİYORUZ"

Hayvanların sahibi Yaşar Altıntaş, "Yaklaşık 40-45 tane hayvanım var. Bunların yaklaşık 15 tanesi inek ve düve, gerisi dana. Onları kurbanlık yapıyoruz. Dün akşamdan bu yana 7 tane büyükbaş hayvanım telef oldu. Zehirlenmelerinden şüpheleniyoruz. Gerekli kurumlardan gelip inceleme yaptılar. Telef olan hayvanlardan örnek aldılar. Laboratuvara gönderecekler. Sonucu bekleyip göreceğiz. Devlet büyüklerinden yardım istiyorum. Biz, bu hayvanları kolay yetiştirmiyoruz... Bu hayvanlar bir yılda da üç yılda da kolay kolay yetişmiyor. Şu anda rahatsızlığı olan hayvanlara serum veriliyor. Şu anda telef olan hayvanlardan yaklaşık 200-250 bin lira zarar var. Bu hayvanların deri altına küpe yerine çip takılabilir. Ne kaybolur ne de vatandaş üzülür. Sigortacı, 'bu hayvanın küpesi yok' diye ücreti karşılamasa haklı. Bakanlığın bu konuda çalışması olması gerekiyor" dedi.

ANKA / Yerel

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