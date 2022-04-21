Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sinop'ta 23 Nisan programı belli oldu

Sinop Belediyesi, pandemi sonrası kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu bu yıl da yaşatmak için kortej hazırladı.

SİNOP (İHA) - Sinop Belediyesi, pandemi sonrası kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu bu yıl da yaşatmak için kortej hazırladı.

Sinop Belediye Başkanlığı ve paydaşlar tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile saat 13.00'te Hükümet Meydanı'ndan başlayacak. Tüm çocuklar ve bayram coşkusunu hisseden büyükler şarkıya balkonlardan bayraklarıyla eşlik edecekler. Belediye başkanı Barış Ayhan, "Büyük bayramımızı hep birlikte kutlamaya, çocuk şenliğimize sizleri de bekliyoruz" diyerek kentteki tüm çocukları ve ailelerini korteje davet etti. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Sinop, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title