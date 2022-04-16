SİNOP (İHA) - Sinop'ta 167 yıllık cami bakımsızlıktan viraneye döndü

SİNOP - Sinop'un merkeze bağlı Kabalı köyünde bulunan ve 167 yıl önce yapılan Kabalı Köyü Eski Camii, yıllardır bakımsızlıktan virane hale geldi. Köy sakinleri caminin restore edilmesini istiyor.

Kabalı köyü sakinlerinden Dilara Eraltan, "Ben doğdum doğalı burası böyle. Hep böyle yıkık olarak biliyorum burayı. Eski bir cami olması beni etkiledi. İçeriye girdim her yer yıkık, dökük durumda. Bu durum çok üzücü. Bu cami Kabalı köyüne yakışmıyor. Gerçekten tarihi eser bir cami. Bu cami kimleri kimleri görmüştür? Buranın restore edilmesini isterim. En azından bir nebze de olsa eskiyi yaşatmalarını isterim. Gerçekten tarihi eserlik bir cami. Caminin hemen önünde 'Kabalı'ya hoşgeldiniz' ve 'Kabalı Muhtarlığı' yazısı gerçekten üzücü. Arkasında böyle bir tarihi eser caminin olması kötü. Yetkililerden buranın restore edilmesini istiyoruz" dedi.