Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu. Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu. Sinop'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde darbe girişiminde şehit olanlar için Alaaddin Camii'nde müftülük tarafından Cuma namazı sonrasında Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlid programına Sinop Valisi Erol Karaömeroğu, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / Yerel Demokrasi Sinop Yerel Haberler

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