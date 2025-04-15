Sinop'ta 15-22 Nisan Turizm Haftası Etkinlikleri Başladı

Sinop'ta 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreni ile başladı.

Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda yapılan çelenk sunma törenine, Vali Yardımcısı Taner Bolat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon ve protokol üyeleri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel ve beraberindeki heyet, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ı makamında ziyaret etti. - SİNOP