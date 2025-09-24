Sinop'ta 112 Acil Çağrı Merkezine Gelen İhbarların Yüzde 67'si Asılsız

Sinop 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 67'sinin asılsız olduğu açıklandı. 2025 yılında 182 binin üzerinde çağrının yüzde 67'si vakaya dönüşmeyen ihbarlardan oluştu.

Sinop'ta İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda; çağrı merkezinin görevleri, çalışma sistemi, kurumlar arası koordinasyon ve muhtemel afet durumunda yapılacak müdahaleler masaya yatırıldı.

Toplantıda, 112'ye gelen çağrı istatistikleri hakkında şu bilgiler aktarıldı:

"2025 Yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 182 bin 73 çağrının yüzde 67'si vakaya dönüşmeyen ihbarlardan oluşmaktadır. 9 bin 473 çağrıya ise ivedilikle cevap verilerek ilgili kurumların ekipleri sevk edilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmek ve asılsız ihbarda bulunmak fiillerinden dolayı 2025 yılında 7 şahıs hakkında idari para cezası uygulanmıştır." - SİNOP

