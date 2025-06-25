Sinop'ta 110 kilometrelik asfalt mesaisi başladı

Sinop'ta 110 kilometrelik asfalt mesaisi başladı
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Sinop'ta 2024 yılı asfalt sezonu açıldı.

Sinop'ta 2024 yılı asfalt sezonu açıldı. İl genelinde 110 kilometrelik yol asfaltlanacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Özarslan, "Bu yıl İl Özel İdaresi'ne ayrılan 171 milyon liralık ödeneğin 71 milyonunu yol hizmetlerine ayırdık" dedi.

Sinop'un Dibekli köyünde başlayan asfaltlama çalışmalarına Vali Özarslan'ın yanı sıra İl Genel Meclis Başkanı Ersin Yaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl ve şube müdürleri katıldı. Vali Özarslan, sahada görevli ekiplerle ve çevre köylerden gelen muhtarlarla sohbet ederek çalışmaları yerinde denetledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve direktifleriyle her ile olduğu gibi Sinop'a da 171 milyon ödenek geldiğini söyleyen Özarslan, aktarılan ödenekten 71 milyon lirayı, asfaltlama programları için kullanılacağını açıkladı.

Mevsim şartları elverdiği sütrece 110 kilometre yol asfaltlamayı hedeflediklerini kaydeden Özarslan, "Sezonumuzu açtık. Bu yıl Cumhurbaşkanımızın talimatları ve direktifleri doğrultusunda her ile gelen, KÖYDES ödeneğine benzer şekilde, Sinop İl Özel İdaresi'ne de bu yıl 171 milyon ödenek ayrıldı. 171 milyonun, 71 milyonunu burada şuan görüldüğü gibi yol hizmetlerine tahsis ettik. Şu anda bu çalışmalarımızın güçlü bir şekilde Özel İdare'nin bütün gücüyle süresi içerisinde ve iklim koşullarının elverdiği mevsime kadar yoğun bir şekilde planladığımız toplam 110 kilometrelik yolumuzu asfaltlayacağız. Burada temel amacımız tabii ki trafik güvenliğini ve konforunu sağlamak" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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