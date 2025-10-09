Haberler

Sinop'ta 11 Köyü Kapsayan İçme Suyu Projeleri Devam Ediyor

Güncelleme:
Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, 11 köyü kapsayan içme suyu projelerinin yerinde incelemesini yaptı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte köylerin içme suyu ihtiyacının daha kaliteli bir şekilde karşılanması hedefleniyor.

Sinop'ta 11 köyü kapsayan içme suyu projeleri devam ediyor.

Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hasan Altıntaş, Merkez İlçesi Sinecan İçme Suları Birliği Başkanı Avdan Muhtarı Zeki Gül ve birlik temsilcileriyle birlikte, yapımı devam eden 11 köyü kapsayan içme suyu projelerini yerinde inceledi. İnceleme sırasında devam eden altyapı çalışmaları ve yapılan bağlantı hatları hakkında yetkililerden bilgi alan Yaman ve beraberindekiler, projenin bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı. Yaman, projeye emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek, çalışmaların hızlı ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, 11 köyün içme suyu ihtiyacının daha kaliteli ve düzenli bir şekilde karşılanması hedefleniyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
