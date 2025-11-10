Sinop'ta 10 Kasım Anma Töreni: Öğrencilerden Duygu Dolu Performans

(SİNOP) – Sinop'ta 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında düzenlenen programda, Atatürk İlkokulu öğrencileri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü işaret diliyle andı. "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" adlı şarkıyı işaret diliyle seslendiren öğrenciler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sinop Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen anma programında 4-B sınıfı öğrencileri, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı. Öğrenciler, "10 Kasım Benim En Büyük Yasım" şarkısını işaret diliyle söyleyerek Atatürk sevgisini farklı ve anlamlı bir dille ifade etti. Programda ayrıca öğrenciler şiirler okudu, koro halinde marşlar seslendirdi ve çeşitli gösterilerle Atatürk'ün hatırasına saygılarını sundu.

Veliler ve öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, izleyenleri hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

Pazar yerinde hayat 09.05'te durdu

Sinop'ta 10 Kasım sabahı, siren seslerinin yankılandığı anda kent genelinde hayat durdu. Pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlar ve tezgah başındaki esnaf, saat 09.05'te çalan sirenlerle birlikte Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Siren sesleriyle birlikte tüm pazar yerinde alışveriş kesildi, sessizlik hakim oldu. Esnaf tezgahlarının başında, vatandaşlar alışverişin ortasında saygı duruşuna geçerek Atatürk'e bağlılıklarını gösterdi.