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Sinop'ta 1.300 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

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Sinop'ta yapılan polis operasyonunda bin 300 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta bin 300 litre sahte alkol ele geçirildi

SİNOP - Sinop'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Sinop'ta gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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