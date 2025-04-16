Sinop'ta 1.300 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi
Sinop'ta yapılan polis operasyonunda bin 300 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta bin 300 litre sahte alkol ele geçirildi
SİNOP - Sinop'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Sinop'ta gerçekleştirilen operasyonda bin 300 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel