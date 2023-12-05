Üye Girişi
Haberler

Sinop Otogarı Bakımsız ve Kirli Halde

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sinop Otogarı, kirli ve bakımsız haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Otogar esnafı, yetkililerden bir an önce yardım bekliyor.

Sinop Otogarı, kirli ve bakımsız haliyle görenleri şaşkına çeviriyor. Otogar esnafı, yetkililerden bir an önce yardım bekliyor.

2008 yılında Sinop'un Korucuk Mahallesi'nde hizmete giren Sinop Otogarı, bakımsızlıktan dökülüyor. Otogar kapıları kapanmıyor ve devamlı açık tutuluyor. Kapılardan ve çatıdan içeriye giren güvercinler içeriyi kirletirken içeri de çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Durumdan rahatsız olan otogar esnafı, temizliğe sadece bir kişinin baktığını ve yetersiz kaldığını söylüyor. Isınma problemlerinin de olduğunu söyleyen esnaf, belediye yönetiminden ve yerel seçimlerden sonraki yönetimden otogarın yeniden düzenlenmesini bekliyor.

Otogar esnaflarından Mehmet Bozkurt yaptığı açıklamada, "2008 yılından bu yana buradayız. Gelen bütün belediye başkanlarına burayla ilgili neler eksik, neler yapılması gerektiğini söyledim. Fakat bunlar sözde kalıyor. Genelde seçim öncesi geliyorlar, ondan sonra buraya gelen giden yok. Seçimlerde vaatlerde bulunuyorlar, biz de eksikleri söylüyoruz. 'Tamam, yaparız' diyorlar ama seçimden sonra kimsenin uğradığı yok" dedi.

Otogarın güvercinler tarafından pisletildiğini, temizlik işlerinin yetersiz olduğunu söyleyen Bozkurt, "Buranın temizlikçi bir tane. Temizledikten sonra iki gün içinde tekrar aynı hale geliyor. Tek bir kişi yapacağım diye uğraşıyor. ATM yok, talep ettik yine kimse ilgilenmedi. Bir zabıta görevlisi yok, denetleyen kimse yok, herkes kafasına göre iş yapıyor" diye konuştu.

Isınma sorununa "Kira alamıyoruz" diye cevap verildiğini söyleyen Bozkurt, "Ben belediye yetkililerine de söyledim, madem kira alamıyorsunuz, gerekeni yapın. İcraya verdiklerini fakat gereken şeylerin yapılmadığını söylüyorlar. Bunun denetimi yapılsa, kira vermeyenlere gereken işlemler yapılsa daha güzel olur. Buraya gelen bir belediye yetkilisine söyledim. Buraya neden bakmıyorsunuz diyorum. 'Burayı satacağız' dedi. Satana kadar neler yapabiliriz, nasıl güzelleştirebiliriz diye bir uğraş verilse daha iyi değil mi diye sordum. 'Hayır, biz kira alamıyoruz oradan' diyor. Hangi başkan gelirse gelsin 'buradan kira alamıyoruz' diye şikayetleri var. Gerekeni yapsalar daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Bozkurt, açıklamalarına şöyle son verdi:

"Burası ilk açıldığı zaman iyiydi. Günlük güvenlik vardı, zabıta vardı, her şey düzenliydi. Sonra 1-2 sene içinde her şey bozuldu. Yetkililerden ya da gelecek olan belediyeden, daha düzenli daha uygulamalı bir şekilde görevlerini yaparlarsa her şey düzelir ama şu an pek düzelecek gibi de gözükmüyor."

Sinop Belediyesinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Bozkurt Bozkurt Sinop Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İYİ PARTİ İBB ADAYI KİM? İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? Karabasan nedir? Karabasan neden gelir? HDP İBB ADAYI KİM? HEDEP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? PLT yüksekliği nedir? PLT yüksekliği neden olur? 2023 ALES 3 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? ÖSYM.GOV.TR Sonuç Sorgulama Ekranı! Trigliserid nedir? Trigliserid kaç olmalı, neden yükselir? Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi belirtileri neler? Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title