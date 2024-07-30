Sinop Nüfusu 2030 Yılında 244 Bin 265 Olacak

Sinop nüfusunun 2030 yılında 244 bin 265 olması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından "Nüfus Projeksiyonları, 2023-2100" haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre Sinop nüfusunun 2030'a kadar 14 bin 549 kişi daha artması bekleniyor.

Demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2023 yılı ADNKS sonuçlarına göre 229 bin 716 kişi olan Sinop nüfusunun, 2030 yılında 244 bin 265 kişiye yükselmesi bekleniyor. 7 yıllık periyotta Sinop nüfusunun her yıl artacağı öngörülüyor.

2023 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfus büyüklüğü bakımından iller arasında 71. sırada bulunan Sinop ülke nüfusunun yüzde 0,27'sine ev sahipliği yaparken, 2030 yılında nüfus büyüklüğü bakımından yerini koruyacağı ve ülke nüfusunun yüzde 0,28'ini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Yapılan nüfus projeksiyonu gereği Sinop'un nüfusunun 2030 yılında 2023 yılına göre 14 bin 549 kişi artması bekleniyor. - SİNOP